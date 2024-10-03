4 октября — какой церковный праздник, почему стоит достать из шкафа зимнюю одежду

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 4 октября, в православном календаре день памяти святого священномученика Еротея, епископа Атенского. Еротея родился в Афинах в период, когда христианство только начинало распространяться в Греции. Он получил хорошее образование, типичное для того времени, и отличался знаниями в религиозных и философских вопросах.

Еротей был назначен епископом Афин, где активно проповедовал христианство. Его служение сопровождалось многими чудесами, и он снискал большое уважение среди верующих. Во времена гонений на христиан, начавшихся при императоре Диоклетиане, Еротея был арестован. Его обвинили в том, что он пропагандирует новую веру, противоречащую римским традициям и культам.

Во время допросов святой выдержал жестокие пытки, но не отрекся от своей веры. Его стойкость в вере вдохновила многих верующих. Еротея был казнен, но точные детали его мученической смерти варьируются в разных источниках. Считается, что он погиб в 4 веке.

Церковный праздник 4 октября – день памяти святого преподобного Франциска Асижского

Франциск родился 1181 или 1182 в Асиже, Италия, в семье богатого торговца тканями Пьетро Бернардоне. Его настоящее имя – Джованни ди Пьетро Бернардоне. В молодости Франциск вел роскошный образ жизни, занимался торговлей и мечтал о славе. Он также участвовал в военных походах, в частности, в войне с Перуджей.

После того, как Франциск попал в плен и заболел, он переосмысливал свою жизнь. Вернувшись домой, он пережил глубокое духовное пробуждение. Однажды молясь в церкви святого Дамьяна, он услышал голос, который сказал ему восстановить эту церковь. Это стало началом его новой жизни.

Франциск избрал путь бедности и смирения. Он начал проповедовать, обращая внимание на простоту и любовь ко всем тварям Божьим. 1209 Франциск и его первые последователи получили утверждение на свое служение от Папы Иннокентия III. Орден быстро распространялся, привлекая к себе многих верующих.

Франциск известен своей любовью к природе и всем созданиям. Он часто говорил о братстве всех живых существ, называя солнце, луну и животных своими братьями и сестрами. Его учение акцентирует внимание на важности бедности и самоотверженности, отрицая материализм. 1223 Франциск получил от Папы специальную привилегию для создания Рождества в Грече, что стало символом его любви к Богу и всему сотворенному.

Франциск умер в 1226 году. Его похоронили в базилике святого Франциска в Ассизи. В 1228 году его канонизировали Папа Григорий IX.

Приметы 4 октября

Народные приметы 4 октября / Фото: Unsplash

Красный восход солнца будет ветреным.

Лошадь фыркает в теплую погоду.

Заснежило, зима придет через 40 дней.

Что завтра нельзя делать

Молодым девушкам в этот день нельзя много общаться с незнакомцами, в противном случае они наживут неприятностей. Также не стоит впускать в дом чужих людей – вместе с ними могут попасть в дом злые духи.

Что можно делать завтра

Наши предки в этот день обязательно извлекали из шкафа зимнюю одежду, даже если еще было тепло. Так они отпугивали настоящую зиму. Также по дому развешивали чеснок для отпугивания нечисти.

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