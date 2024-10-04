Астрологический прогноз на 4 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда звезды не рекомендуют приступать к новым начинаниям – их результат вряд ли порадует. Велика вероятность ссор с окружающими людьми – от близких до соседей и коллег, поэтому важно сдерживать свои эмоции.

Символ дня: леопард.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: желтый, золотой.

Счастливые камни дня: рубин, авантюрин.

За какую часть тела отвечает: затылок.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, долго длятся и плохо поддаются лечению – особенно это коснется головных болей, поэтому важно без промедления обратиться за медицинской помощью.

Питание дня: питаться нужно умеренно, лавное – избегать алкоголя и кофе в больших количествах.

Стрижка дня: не лучший день для стрижки – лучше от нее отказаться.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды на снятие порчи на одиночество.

Сны дня: плохие сны, приснившиеся этой ночью, означают, что моральные силы на исходе – необходимо найти способ их пополнить: например, заняться тем, что приносит приятные эмоции.

Дачные работы дня: можно собирать урожай еще оставшихся в саду и огороде плодов и овощей.

Табу дня: пролитое растительное масло может стать плохой приметой.

Цитата дня: "Одиночество – это неутоленная жажда мечты" (Кобо Абэ).

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