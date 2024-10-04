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Астрологический прогноз на 4 октября

Астрологический прогноз на 4 октября

Леопард - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда звезды не рекомендуют приступать к новым начинаниям – их результат вряд ли порадует. Велика вероятность ссор с окружающими людьми – от близких до соседей и коллег, поэтому важно сдерживать свои эмоции.             

Символ дня: леопард. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: желтый, золотой. 

Счастливые камни дня: рубин, авантюрин. 

За какую часть тела отвечает: затылок. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, долго длятся и плохо поддаются лечению – особенно это коснется головных болей, поэтому важно без промедления обратиться за медицинской помощью. 

Питание дня: питаться нужно умеренно, лавное – избегать алкоголя и кофе в больших количествах. 

Стрижка дня: не лучший день для стрижки – лучше от нее отказаться. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды на снятие порчи на одиночество. 

Сны дня: плохие сны, приснившиеся этой ночью, означают, что моральные силы на исходе – необходимо найти способ их пополнить: например, заняться тем, что приносит приятные эмоции. 

Дачные работы дня: можно собирать урожай еще оставшихся в саду и огороде плодов и овощей. 

Табу дня: пролитое растительное масло может стать плохой приметой. 

Цитата дня: "Одиночество – это неутоленная жажда мечты" (Кобо Абэ). 

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