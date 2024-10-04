В Сумской области раздалось 160 взрывов

За прошедшие сутки захватчики произвели 82 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 160 взрывов. Обстрелы получили Сумская, Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Речковская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская общины.

Середино-будская община: враг бил из минометов (3 взрыва), FPV дроном (1 взрыв).

Эсманьская община: осуществлен пуск КАБ (6 взрывов), минометные обстрелы (12 взрывов), удары FPV дронами (5 взрывов), артобстрел (4 взрыва).

Белопольское общество: зафиксированы пуски КАБ (8 взрывов), минометный обстрел (8 взрывов).

Речковская община: нанесена атака КАБ (2 взрыва).

Краснопольское общество: россияне ударили из артиллерии (11 взрывов), минометов (15 взрывов), сбросили ВОГ с БПЛА (7 взрывов).

Шалыгинская община: были удары FPV дронами (7 взрывов).

Сумская община: произведен обстрел с использованием БПЛА типа «Герань-2» (1 взрыв). В результате атаки ранения получили 8 человек.

Хотинская община: зафиксирован пуск КАБ (3 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (3 взрыва).

Николаевская община: были пуски КАБ (2 взрыва).

Новослободская община: совершены удары FPV дронами (3 взрыва).

Великописаревское общество: нанесена атака FPV дронами (3 взрыва), артиллерийские обстрелы (13 взрывов), сброс ВОГ с БПЛА (12 взрывов).

Миропольская община: враг бил из РСЗО (25 взрывов).

Глуховское общество: осуществлен удар FPV дроном (1 взрыв), пуск КАБ (3 взрыва).

Юношеское общество: зафиксирован пуск КАБ (2 взрыва).

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумах раздались взрывы.

Кроме того, мы ранее информировали, что ночью в Украине летали вражеские беспилотники.

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