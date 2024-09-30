Враг атаковал Украину беспилотниками и ракетами: где раздались взрывы

В ночь на 30 сентября 2024 г. враг атаковал Украину полетами беспилотников и ракет.

Дроны донимали киевлян и кружили значительный отрезок ночи вокруг столицы государства.

Также в течение ночи работали силы ПВО, отражавшие атаку России, поэтому в ряде украинских городов и территорий были слышны взрывы:

Черкасщина;

Берислав/Р-н (Херсонщина);

Кривой Рог ;

Черкассы/р-н;

Киевщина;

Винница;

Смелая (Черкащина);

Белая Церковь/р-н (Киевщина);

Киев/пригород;

Бровары/Киев;

Житомирщина;

Днепр.

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Напомним, что ранее в Киевской области прозвучала серия взрывов.

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