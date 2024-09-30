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Враг атаковал Украину беспилотниками и ракетами: где раздались взрывы

Враг атаковал Украину беспилотниками и ракетами: где раздались взрывы

Враг атаковал Украиной дронами / Фото: ТСН.ua

Украинцев ждала очередная беспокойная ночь.

В ночь на 30 сентября 2024 г. враг атаковал Украину полетами беспилотников и ракет.

Дроны донимали киевлян и кружили значительный отрезок ночи вокруг столицы государства.

Также в течение ночи работали силы ПВО, отражавшие атаку России, поэтому в ряде украинских городов и территорий были слышны взрывы:

  • Черкасщина;

  • Берислав/Р-н (Херсонщина);

  • Кривой Рог ;

  • Черкассы/р-н;

  • Киевщина;

  • Винница;

  • Смелая (Черкащина);

  • Белая Церковь/р-н (Киевщина);

  • Киев/пригород;

  • Бровары/Киев;

  • Житомирщина;

  • Днепр.

Напомним, что ранее в Киевской области прозвучала серия взрывов.

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