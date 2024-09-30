Враг атаковал Украину беспилотниками и ракетами: где раздались взрывы

Украинцев ждала очередная беспокойная ночь.
В ночь на 30 сентября 2024 г. враг атаковал Украину полетами беспилотников и ракет.
Дроны донимали киевлян и кружили значительный отрезок ночи вокруг столицы государства.
Также в течение ночи работали силы ПВО, отражавшие атаку России, поэтому в ряде украинских городов и территорий были слышны взрывы:
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Черкасщина;
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Берислав/Р-н (Херсонщина);
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Черкассы/р-н;
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Киевщина;
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Винница;
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Смелая (Черкащина);
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Белая Церковь/р-н (Киевщина);
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Киев/пригород;
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Бровары/Киев;
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Житомирщина;
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Днепр.
Напомним, что ранее в Киевской области прозвучала серия взрывов.
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