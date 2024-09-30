В Кривом Роге раздался ряд взрывов

Находитесь в укрытиях.
В ночь на 30 сентября 2024 года в Кривом Роге прозвучала серия взрывов.
Об этом сообщили местные журналисты и мониторинговые каналы.
Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.
"Повторные пуски в направлении Кривого Рога!", – добавили украинские военные.
Ожидаем детали атаки от представителей официальных властей.
Находитесь в укрытиях и позаботьтесь о собственной безопасности.
Украиной продолжает распространяться воздушная тревога.
Напомним, россияне ударили ракетой по управлению полиции в Кривом Роге 27 сентября. В результате попадания разрушений получило административное здание, повреждены частные дома, расположенные рядом.
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