В Кривом Роге раздался ряд взрывов

В ночь на 30 сентября 2024 года в Кривом Роге прозвучала серия взрывов.

Об этом сообщили местные журналисты и мониторинговые каналы.

Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

"Повторные пуски в направлении Кривого Рога!", – добавили украинские военные.

Ожидаем детали атаки от представителей официальных властей.

Находитесь в укрытиях и позаботьтесь о собственной безопасности.

Украиной продолжает распространяться воздушная тревога.

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Напомним, россияне ударили ракетой по управлению полиции в Кривом Роге 27 сентября. В результате попадания разрушений получило административное здание, повреждены частные дома, расположенные рядом.

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