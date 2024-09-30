У Кривому Розі пролунала низка вибухів

Перебувайте в укриттях.
У ніч проти 30 вересня 2024 року у Кривому Розі пролунала серія вибухів.
Про це інформують місцеві журналісти та моніторингові канали.
Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджували про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.
"Повторні пуски в напрямку Кривого Рогу!", - додали українські військові.
Очікуємо на деталі атаки від представників офіційної влади.
Перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про власну безпеку.
Україною продовжується ширитися повітряна тривога.
Нагадаємо, росіяни вдарили ракетою по управлінню поліції в Кривому Розі 27 вересня. В результаті влучання руйнувань зазнала адміністративна будівля, пошкоджено приватні будинки, розташовані поруч.
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