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У Кривому Розі пролунала низка вибухів

У Кривому Розі пролунала низка вибухів

Не нехтуйте особистою безпекою / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Перебувайте в укриттях.

У ніч проти 30 вересня 2024 року у Кривому Розі пролунала серія вибухів. 

Про це інформують місцеві журналісти та моніторингові канали.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджували про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

"Повторні пуски в напрямку Кривого Рогу!", - додали українські військові. 

Очікуємо на деталі атаки від представників офіційної влади. 

Перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про власну безпеку. 

Україною продовжується ширитися повітряна тривога. 

Нагадаємо, росіяни вдарили ракетою по управлінню поліції в Кривому Розі 27 вересня. В результаті влучання руйнувань зазнала адміністративна будівля, пошкоджено приватні будинки, розташовані поруч. 

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