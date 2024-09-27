Росіяни вдарили по адмінбудівлі в Кривому Розі: під завалами можуть бути люди

Понад пів години на Дніпропетровщині була повітряна тривога.

Зранку п'ятниці, 27 вересня, російська армія завдала ракетного удару по Кривому Розі Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ракетна атака на Кривий Ріг. Ворог поцілив по адмінбудівлі. Ймовірно, під завалами можуть бути люди", - повідомив чиновник.

Зауважимо, що повітряна тривога на Дніпропетровщині тривала від 09:12 до 09:48. ПС попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Нагадаємо, зранку під час повітряної тривоги Кривий Ріг розривали вибухи. У Повітряних силах попередили про загрозу балістики.

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