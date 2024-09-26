РФ вдарила по Україні "Кинджалами": куди цілився ворог і чи сталися "прильоти"

У четвер, 26 вересня, армія Російської Федерації вдарила по Україні аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал". У небі перебувало чотири борти винищувачів МіГ-31K.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що від 10:00 до 11:00 було зафіксовано три пуски аеробалістичних ракет "Кинджал" з повітряного простору Російської Федерації у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області.

"Інформація щодо місць "прильотів" чи уражень не є публічною", - наголосили військові.

Повітряні сили нагадують, що варто швидко реагувати на сигнал повітряної тривоги - особливо, коли є загроза застосування "Кинджалів".

Нагадаємо, близько 10:00 РФ вдарила "Кинджалами" по Україні. Окупанти запустили аеробалістичні ракети в напрямку Хмельницької області.

Близько 11:00 російські МіГи знову запустили "Кинджали". У Старокостянтинові знову пролунали потужні два вибухи.

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