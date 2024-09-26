В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

У повітрі перебувало три МіГи.

Зранку 26 вересня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт носіїв "Кинджалів" - МіГ-31К.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.

Мапа тривог станом на четвер, 26 вересня.

Моніторингові канали інформують про те, що в повітрі перебуває три російські МіГ-31К. Два винищувачі зробили пуски. Військові повідомили, що ці ракети летіли у напрямку Хмельницької області.

Нагадаємо, вночі 26 вересня російська армія вдарила по Україні дронами і ракетами. ППО знищила 66 ударних дронів та чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Читайте також: