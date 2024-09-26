В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

В воздухе находились три МиГа.

Утром 26 сентября в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета носителей "Кинжалов" — МиГ-31К.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.

Карта тревог на четверг, 26 сентября.

Мониторинговые каналы информируют о том, что в воздухе находятся три российских МиГ-31К. Два истребителя совершили пуски. Военные сообщили, что эти ракеты летели в направлении Хмельницкой области.

Напомним, ночью 26 сентября российская армия ударила по Украине дронами и ракетами. ПВО уничтожило 66 ударных дронов и четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

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