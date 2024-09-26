В четверг утром, 26 сентября, в Староконстантинове в Хмельницкой области произошли сильные взрывы. Сообщается об ударах аэробалистическими ракетами "Кинжалами".

Об этом сообщили воздушные силы и мониторинговые каналы.

Военные предупреждали о двух пусках ракет Х-47М2 "Кинжал" в направлении Хмельнитчины: в 10:01 и в 10:03.

Отмечается, что в городе прогремели по меньшей мере два взрыва. Первое произошло еще до объявления воздушной тревоги.

Напомним, ночью и утром 26 сентября в Хмельницкой области раздавались взрывы. Ночью в Хмельнитчине сработали силы ПВО по российским беспилотникам.

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