РФ ударила "Кинжалами" по Украине: где опасность

В воздухе было три истребителя.
В четверг, 26 сентября, во время воздушной тревоги армия РФ ударила "Кинжалами" по Украине. Раздаются мощные взрывы.
Об этом сообщило Командование Воздушных Сил.
В 10:01 военные сообщили о запуске Х-47М2 "Кинжал" в направлении Хмельницкой области. Уже через две минуты стало известно о повторных пусках. Тем временем мониторинговые каналы информировали, что в воздухе находятся три носителя "Кинжалов" — МиГ-31К. Два из них совершили пуски.
Известно, что два взрыва произошли в городе Староконстантинов Хмельницкой области. Местные чаты пишут, что первый произошел еще до объявления воздушной тревоги.
Напомним, ночью 26 сентября российская армия ударила по Украине дронами и ракетами. ПВО уничтожило 66 ударных дронов и четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69.
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