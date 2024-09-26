РФ атаковала Ивано-Франковск: первые детали от власти

Ночью 26 сентября русские беспилотники атаковали Ивано-Франковск. В городе раздавались сильные взрывы и сработали силы ПВО.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

По его словам, пострадавших нет. Этой ночью целью противника стала гражданская инфраструктура.

"Самое важное, что люди не пострадали. Видим, что враг наносит удары по всей Украине, его цель — гражданская инфраструктура", — рассказал городской голова.

Тем временем "Прикарпатьеоблэнерго" сообщило об отключении света в Ивано-Франковске из-за повреждения электросетей в результате ночной атаки беспилотников.

"Сейчас обесточена центральная часть Ивано-Франковска: улицы Независимости, Коновальца, Сечевых Стрельцов, Степана Бандеры и часть близлежащих", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, этой ночью россияне атаковали Прикарпатье. В результате удара беспилотников был поврежден объект инфраструктуры.

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