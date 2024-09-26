РФ ударила по энергообъекту в одной из областей: детали

В ночь на 26 сентября в Николаевской области россияне атаковали энергетический объект. Произошли отключение света.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

"Враг атаковал объект энергетической инфраструктуры в области, есть отключение абонентов. Большая часть уже заживлена энергетиками, работы продолжаются. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Ночью в Николаевской области силами противовоздушной обороны велась боевая работа, добавили в ОВА.

Как сообщалось, ночью в Хмельницкой области произошли взрывы. В небе над регионом сработали силы ПВО. Прошло без пострадавших.

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