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РФ вдарила по енергооб'єкті в одній з областей: деталі

РФ вдарила по енергооб'єкті в одній з областей: деталі

Росіяни пошкодили об'єкт енергетики. / Фото: Associated Press

Минулося без потерпілих.

Вночі проти 26 вересня у Миколаївській області росіяни атакували енергетичний об'єкт. Сталися відключення світла.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

"Ворог атакував обʼєкт енергетичної інфраструктури в області, є відключення абонентів. Більшу частину вже заживлено енергетиками, роботи продовжуються. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні. 

Вночі на Миколаївщині силами протиповітряної оборони велась бойова робота, додали в ОВА.

Як повідомлялося, вночі у Хмельницькій області сталися вибухиВ небі над регіоном спрацювали сили ППО. Минулося без потерпілих.

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