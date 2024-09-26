У Хмельницькій області знову лунають вибухи

Зранку 26 вересня у Хмельницькій області знову пролунали вибухи. Гучно в регіоні також було вночі, коли працювала ППО.

Про це повідомили місцеві медіа та Telegram-канали.

"На Хмельниччині чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що протягом ночі у Хмельницькій області двічі оголошували повітряну тривогу: від 00:45 до 04:14. Тривога, оголошена о 06:11 триває досі.

Нагадаємо, також вночі у Хмельницькій області сталися вибухи. Працювали сили ППО, які знищили кілька ворожих БпЛА.

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