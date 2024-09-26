День ангела 26 вересня: кого та як вітати з іменинам

26 вересня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 26 вересня

26 вересня 2024 року привітайте з іменинами Володимира, Дмитра, Івана, Миколу, Олександра.

Володимир — походить від старонімецької, означає "велика сила". В дитинстві обожнює, коли його хвалять. В дорослому віці стає чудовим дипломатом, для нього важлива душевна гармонія.

Дмитро — давньогрецьке ім'я, перекладається як "присвячений богині Деметрі". В дитинстві наполегливий. В дорослому віці стає цілеспрямованим, енергійним.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як "милість Божа". В дитинстві спокійний і добрий. В дорослому віці стає товариським, неквапливим.

Микола — давньогрецьке ім'я, означає "переможець народів". В дитинстві рідко вередує, вихований. В дорослому віці відрізняється самоволодінням та витримкою.

Олександр — давньогрецьке походження, перекладається як "захисник". В дитинстві схильний до уразливості. В дорослому віці стає велелюбним.

День ангела 26 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 26 вересня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігаючи тебе від усіх негараздів. Бажаю тобі щастя, здоров’я, успіхів у всіх починаннях та безмежної радості!

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З Днем ангела! Нехай цей день буде наповнений світлом і теплом. Бажаю, щоб твій ангел завжди допомагав тобі у всіх справах, дарував натхнення та підтримку. Нехай всі твої мрії здійснюються!

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, допомагаючи у важкі моменти та радіючи разом з тобою у щасливі. Бажаю тобі міцного здоров’я, любові та гармонії в житті.

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З Днем ангела! Нехай твій ангел завжди оберігає тебе від усіх негараздів і допомагає у всіх починаннях. Бажаю тобі щастя, радості, успіхів та здійснення всіх мрій!

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Вітаю з Днем ангела! Нехай цей день буде сповнений теплом і радістю. Бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч, допомагаючи у всіх справах та оберігаючи від усіх негараздів. Нехай твоє життя буде наповнене щастям, любов’ю та гармонією.

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