Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Хмельницкой области снова раздаются взрывы

В Хмельницкой области снова раздаются взрывы

Взрыв. / Фото: Associated Press

Ночью сработало ПВО.

Утром 26 сентября в Хмельницкой области снова раздались взрывы. Громко в регионе также было ночью, когда работала ПВО.

Об этом сообщили местные медиа и Telegram-каналы.

"На Хмельнитчине слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Общественного"", — говорится в сообщении.

Отметим, что ночью в Хмельницкой области дважды объявляли воздушную тревогу: с 00:45 до 04:14. Тревога, объявленная в 06:11, продолжается до сих пор.

Напомним, также ночью в Хмельницкой области произошли взрывы. Работали силы ПВО, уничтожившие несколько враждебных БПЛА.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация