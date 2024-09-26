В Хмельницкой области снова раздаются взрывы

Утром 26 сентября в Хмельницкой области снова раздались взрывы. Громко в регионе также было ночью, когда работала ПВО.

Об этом сообщили местные медиа и Telegram-каналы.

"На Хмельнитчине слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Общественного"", — говорится в сообщении.

Отметим, что ночью в Хмельницкой области дважды объявляли воздушную тревогу: с 00:45 до 04:14. Тревога, объявленная в 06:11, продолжается до сих пор.

Напомним, также ночью в Хмельницкой области произошли взрывы. Работали силы ПВО, уничтожившие несколько враждебных БПЛА.

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