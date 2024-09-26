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Ночью в Хмельницкой области произошли взрывы

Ночью в Хмельницкой области произошли взрывы

Взрыв. / Фото: Associated Press

Сработали силы ПВО.

В ночь на четверг, 26 сентября, в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы. В небе над регионом сработали силы ПВО.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Сегодня ночью, во время воздушной тревоги, силы ПВО сбили три БпЛА типа "Шахед"", — сообщил глава ОВА.

По его словам, по состоянию на утро информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, утром 26 сентября в Хмельницкой области снова произошли взрывы. Также громко в регионе тоже было ночью, когда работала ПВО.

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