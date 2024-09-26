Россияне атаковали Прикарпатье: поврежден объект инфраструктуры

Ночью на 26 сентября во время воздушной тревоги российские беспилотники атаковали Прикарпатье. В результате был поврежден объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщила руководитель Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

По ее словам, часть Ивано-Франковска частично осталась обесточенной. Энергетики уже работают над возобновлением энергоснабжения.

"Для ликвидации последствий на место происшествия оперативно прибыли все соответствующие службы. Пожар, возникший на месте падения, ликвидирован. Прошло без пострадавших", — подчеркнула чиновница.

Как сообщалось, РФ атаковала Ивано-Франковск беспилотниками. В городе раздавались сильные взрывы и сработали силы ПВО.

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