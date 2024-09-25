Президент Бразилии призвал остановить войну в Украине по линии фронта

Президент Бразилии Лула да Силва призвал начать реализацию "мирного плана" для окончания войны в Украине, который предложили его страной и Китай.

Об этом президент заявил во время своего выступления на конференции Организации объединенных наций.

Он отметил, что война в Украине затянулась, а перспективы мира не просматриваются. Поэтому, по его словам, следует начать реализацию инициативы Бразилии и Пекина, предусматривающего остановку боевых действий на линии фронта.

"Бразилия решительно осудила вторжение на украинскую территорию. Уже очевидно, что ни одна страна не сможет добиться всех своих целей военными средствами. Применение более разрушительных видов вооружений напоминает о самых мрачных днях бесплодной конфронтации эпохи Холодной войны. значение на этом этапе",- заявил Лула.

Мол именно такой сигнал содержится в шести пунктах договоренности, которые предлагают Китай и Бразилия. По словам Лулы, это необходимо "для того чтобы наладить процесс диалога и для того, чтобы прекратились боевые действия".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский резко прокомментировал мирный план Китая и Бразилии. Он называет эту инициативу ледоколом. По словам Зеленского, этот так называемый мирный план выгоден агрессору России.

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