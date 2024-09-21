"Мирный план" Китая и Бразилии: Зеленский резко прокомментировал инициативу

Украина обсуждала и анализировала некоторыми партнерами инициативу Китая и Бразилии по окончании войны, начатой Россией.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами 20 сентября.

На определенном этапе мы смогли предложить Формулу мира, чтобы взять инициативу в свои руки.

"Что это – реальная инициатива или это просто политический такой ледокол против любого дипломатического решения в пользу справедливости устава ООН?", — подчеркнул глава государства.

Он называет эту инициативу ледоколом. По словам Зеленского, этот так называемый мирный план выгоден агрессору России.

"Я не считаю, что это конкретный план, потому что конкретных действий и шагов я там не вижу, а только – определенное обобщение процессов. За любыми обобщениями всегда что-то скрывают", – подчеркнул президент.

Напомним, ранее Зеленский рассказал о пунктах плана победы Украины. Президент отметил, что четыре пункта плана — основные, но еще один, "который нам нужен после войны".

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