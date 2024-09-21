"Мирний план" Китаю і Бразилії: Зеленський різко прокоментував ініціативу

Україна обговорювала та аналізувала деякими партнерами ініціативу Китаю та Бразилії щодо закінчення війни, яку розпочала Росія.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами 20 вересня.

На певному етапі ми змогли запропонувати Формулу миру для того, щоб взяти ініціативу у свої руки.

"Що це – реальна ініціатива чи це просто політичний такий криголам проти будь якого дипломатичного рішення на користь справедливості статуту ООН?", - наголосив глава держави.

Він називає цю ініціативу "криголамом". за словами Зеленського, цей так званий мирний план вигідний агресорці Росії.

"Я не вважаю, що це конкретний план, тому що конкретних дій і кроків я там не бачу, а лише - певне узагальнення процесів. За будь-якими узагальненнями завжди щось приховують", - наголосив президент.