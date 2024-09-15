Зеленський розповів про пункти плану перемоги України

Президент готовий поділитися пунктами плану і з чинним президентом США, і кандидатами у президентське крісло.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має план перемоги. Він складається з кількох пунктів.

Про це він розповів в інтерв'ю Фаріду Закарії для його програми GPS на CNN.

"Я буду говорити з ними про те, як зміцнити нас перед Самітом миру, щоб ми займали сильну позицію. Дипломатичні рішення хороші, якщо ти сильний. Інакше Путін навіть не буде в цьому брати участі. Якщо за інших обставин вони не будуть зацікавлені в тому, щоб зупинити війну. Тому у мене є план перемоги, бо для нас перемога означає бути дуже сильними, і буди сильними до дипломатії", - наголосив глава держави.

Президент зауважив, що чотири пункти плану - основні, але ще є дин, "який нам потрібний після війни". Зеленський каже, що поділиться ними із президентом США Джо Байденом під час зустрічі.

"Мова про безпеку. Мова про геополітичне місце України. Мова про дуже сильну військову підтримку, яка має бути доступною для нас. І про те, що ми маємо вільно вирішувати, як використати ту чи іншу річ. Йдеться про рішення щодо економічної підтримки, але які, я гадаю, будуть цікавими", - розповів президент.

Він висловив думку про те, якщо Байден оцінить цей план і "якщо його команда зможе щось додати, що посилить нашу позицію, ми готові.

Також Зеленський сказав про те, що готовий поділитися своїм планом і з кандидатами у президенти США - демократкою Камалою Гарріс і республіканцем Дональдом Трампом. З його слів, "це буде чесно і правильно".

"Вважаю, що багато залежить і від рішень Конгресу США. Тож поділитися (варто - Ред.) і з Конгресом. після цих кроків ми готові поділитися з рештою", - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що його "план перемоги" залежить від рішень Байдена, а не від Путіна. Український президент вважає, що реалізація цього плану змусить господаря Кремля задуматися над завершенням війни.

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