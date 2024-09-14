РФ планувала захоплення великих обласних центрів: Зеленський про мету Курської операції

Операція ЗСУ в Курській області допомогла зупинити російську армію на Харківському напрямку. Крім того, вдалося сповільнити просування росіян на Донеччині.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Ялтинській Європейській стратегії (YES).

"Всюди - від сходу до півночі нашої держави - готувалися плани зі створення відповідних буферних зон, а за того чи іншого бойового успіху вони (росіяни - Ред.) хотіли захоплювати центри цих регіонів", - повідомив глава держави.

З його слів, Курська операція ЗСУ дала ті результати, на які і розраховувала Україна. Зеленський каже, що окупанти забрали свої сили з Харківського та Запорізького напрямків, а також інших угруповань, що готувалися на півночі для окупації територій України, і почали переміщати їх на Курський напрямок.

Як повідомляли аналітики ISW, у Курській області росіяни пішли в контратаку, але ЗСУ просуваються далі. Українські військові нещодавно просунулися в північно-східній частині Черкаського Поріччя, що на північ від Суджі.

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