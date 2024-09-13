Китай назвав "єдиний вихід" для війни в Україні

Пекін закликає до миру.

Китай вважає, що єдиним шляхом розв’язання війни в Україні є мирні переговори. Мовляв, конфронтація "нікуди не веде".

Про це заявив міністр оборони Китаю Дон Цзюнь під час глобального зібрання військових чиновників, повідомило HKFP.

"Єдиним виходом для розв’язання таких гарячих проблем, як криза в Україні та ізраїльсько-палестинський конфлікт, є просування миру та переговорів", - висловився китайський міністр.

З його слів, у війнах "немає переможців", а конфронтація "нікуди не веде". Дон Цзюнь закликав країни сприяти "мирному розвитку та інклюзивному врядуванню".

"Що гостріший конфлікт, то більше ми не можемо відмовитися від діалогу та консультацій. Кінець будь-якого конфлікту — це примирення", - заявив очільник Міноборони КНР.

Нагадаємо, раніше Китай зробив заяву про війну в Україні та швидке припинення бойових дій. Пекін наголошує, що українському питанні дотримується "об’єктивної та справедливої ​​позиції" і зосереджений на сприянні політичному врегулюванню "кризи".

Читайте також: