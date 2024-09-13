Україну накриє негода: де і коли будуть сильні грози

У суботу, 14 вересня, в Україні погіршиться погода. Низку областей накриють грози та шквали.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища на заході України, а також у Вінницькій та Одеській областях.

У суботу в Карпатах та на Закарпатті будуть сильні дощі. Оголошено IІ рівень небезпечності, помаранчевий. Вдень у західних областях, на Вінниччині та Одещині вируватимуть значні дощі та грози. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 14 вересня. / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, "Укргідрометцентр" повідомляв, якою буде погода в Україні у вересні. Так, протягом першого осіннього місяця середня температура повітря прогнозується в межах 15-20°C, що є на 2 градуси вище за норму.

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