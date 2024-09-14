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Росіяни вночі атакували Україну: де пролунали вибухи

Росіяни вночі атакували Україну: де пролунали вибухи

Росіяни продовжують використовувати для атаки безпілотники / Фото: ТСН.ua

Ворог не зупиняється у своїх атаках

У ніч проти 14 вересня 2024 року росіяни удари по українських містах та територіях.

Зокрема, вибухи пролунали:

  • Канів (Черкaщина); 

  • Павлоград (Дніпропетровщина);

  • Одеса/Чорноморськ;

  • Бровари/р-н (Kиївщина;

  • Kиїв/передмістя;

  • Вiнничина;

  • Обухівський р-н (Kиївщина);

  • Полтaвщина;

  • Харків. 

Нагадаємо, що раніше у столиці уламки БпЛА впали на територію комунального підприємства

Додамо, що Україною кружляють ворожі безпілотники: названо напрямок руху

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