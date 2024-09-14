Росіяни вночі атакували Україну: де пролунали вибухи

Ворог не зупиняється у своїх атаках
У ніч проти 14 вересня 2024 року росіяни удари по українських містах та територіях.
Зокрема, вибухи пролунали:
-
Канів (Черкaщина);
-
Павлоград (Дніпропетровщина);
-
Одеса/Чорноморськ;
-
Бровари/р-н (Kиївщина;
-
Kиїв/передмістя;
-
Вiнничина;
-
Обухівський р-н (Kиївщина);
-
Полтaвщина;
-
Харків.
Нагадаємо, що раніше у столиці уламки БпЛА впали на територію комунального підприємства.
Додамо, що Україною кружляють ворожі безпілотники: названо напрямок руху.
Читайте також:
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.