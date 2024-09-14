Росіяни вночі атакували Україну: де пролунали вибухи

Ворог не зупиняється у своїх атаках

У ніч проти 14 вересня 2024 року росіяни удари по українських містах та територіях.

Зокрема, вибухи пролунали:

Канів (Черкaщина);

Павлоград (Дніпропетровщина);

Одеса/Чорноморськ;

Бровари/р-н (Kиївщина;

Kиїв/передмістя;

Вiнничина;

Обухівський р-н (Kиївщина);

Полтaвщина;

Харків.

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Нагадаємо, що раніше у столиці уламки БпЛА впали на територію комунального підприємства.

Додамо, що Україною кружляють ворожі безпілотники: названо напрямок руху.

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