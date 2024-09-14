Россияне ночью атаковали Украину: где раздались взрывы

Враг не останавливается в своих атаках
В ночь на 14 сентября 2024 года россияне ударили по украинским городам и территориям.
В частности, взрывы прогремели:
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Канев (Черкащина);
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Павлоград (Днепропетровщина);
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Одесса/Черноморск;
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Бровары/р-н (Киевщина;
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Киев/пригород;
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Винница;
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Обуховский р-н (Киевщина);
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Полтовщина;
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Харьков.
Напомним, что ранее в столице обломки БПЛА упали на территорию коммунального предприятия.
Добавим, что по Украине кружат вражеские беспилотники: названо направление движения.
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