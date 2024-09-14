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Россияне ночью атаковали Украину: где раздались взрывы

Россияне ночью атаковали Украину: где раздались взрывы

Россияне продолжают использовать для атаки беспилотники / Фото: ТСН.ua

Враг не останавливается в своих атаках

В ночь на 14 сентября 2024 года россияне ударили по украинским городам и территориям.

В частности, взрывы прогремели:

  • Канев (Черкащина);

  • Павлоград (Днепропетровщина);

  • Одесса/Черноморск;

  • Бровары/р-н (Киевщина;

  • Киев/пригород;

  • Винница;

  • Обуховский р-н (Киевщина);

  • Полтовщина;

  • Харьков.

Напомним, что ранее в столице обломки БПЛА упали на территорию коммунального предприятия.

Добавим, что по Украине кружат вражеские беспилотники: названо направление движения.

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