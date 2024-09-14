Самой горячей остается ситуация на Кураховском направлении – Генштаб

На Харьковском направлении россияне четыре раза атаковали неподалеку от Волчанска, Гатища, Глубокого и Липцев.

Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.00 13.09.2024 по поводу российского вторжения.

Об этом сообщает Генштаб в сообщении в социальных сетях.

В настоящее время произошло 115 боевых столкновений. Горячей оставалась ситуация на Кураховском направлении, также враг активен на Лиманском и Покровском направлениях.

Сегодня противник нанес по территории Украины один ракетный удар с применением одной ракеты, 63 авиационных ударов (задействовал, в том числе 73 КАБ), использовал для поражения 567 дронов-камикадзе. Совершил более 2900 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Харьковском направлении россияне четыре раза атаковали неподалеку от Волчанска, Гатища, Глубокого и Липцев. Два боевых столкновения продолжаются.

По предварительным подсчетам, в настоящее время потери агрессора сегодня составляют 72 военнослужащих убитыми и ранеными, также наши воины уничтожили боевую бронированную машину, 25 БПЛА и автомобиль, повреждены две артсистемы, два автомобиля и боевую бронированную машину.

На Купянском направлении враг в течение дня 11 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку от Синьковки, Глушковки, Лозовой, Петропавловки, Новоосинового и Стельмаховки. Атаки противника отражены Силами обороны.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 22 раза в районах Копанок, Грековки, Твердохлебового, Макеевки, Невского, Ямполевки, Торского, Серебрянки и Белогоровки. До сих пор идет шесть боеприкосновений, остальные — наши воины остановили.

На Северском направлении кафира три раза в течение дня пыталась прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное и Выимка.

На Краматорском направлении зафиксировано три боевых столкновения. Все атаки вблизи Часового Яра и Андреевки захлебнулись. Захватчики понесли потери.

На Торецком направлении имели место шесть атак противника вблизи Дачного, Торецкого и Нелиповки. Пять атак отбиты, идет бой. Ситуация контролируется.

Враг 19 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Новоалександровка, Миролюбовка, Новотроицкое и Гродовка 16 раз получили жесткий отпор от наших защитников. Три атаки продолжаются в районах населенных пунктов Селидово, Михайловка и Новогродовка.

Противник несет значительные потери — по предварительной информации сегодня наши воины обезвредили на этом направлении более 200 окупантов, 80 из них — безвозвратно. Уничтожены два миномета и семь автомобилей окупантов, также повреждены артсистема, две боевых бронированных машины и четыре автомобиля.

Сложная ситуация на Кураховском направлении, где враг 35 раз атаковал наши позиции вблизи Украинского, Желаемого Первого, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки. Наибольшую активность проявлял в районе Константиновки и Украинской. В настоящее время украинские воины отбили 30 атак, пять боеприкосновений до сих пор продолжается.

На Времивском направлении наши войска отражали семь атак противника, вблизи Екатериновки, Угледара и Золотой Нивы – пять атак отбиты, еще две продолжаются.

В Приднепровском направлении противник провел пять неудачных попыток штурмовать позиции украинских воинов.

На остальных направлениях существенных изменений не произошло.

Силы обороны Украины продолжают вести операцию в Курской области.

"Сегодня за эффективную и профессиональную боевую работу следует отметить воинов 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ДШВ ВСУ, которые эффективно уничтожают врага, наносят ему потери в живой силе и технике. Слава украинским воинам! Слава Украине!", — говорится в сообщении. .

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