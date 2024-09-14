Астрологический прогноз на 14 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда люди становятся чрезмерно впечатлительными, мнительными и обидчивыми, поэтому от общения с окружающими лучше отказаться, тем более, что в выходной день это сделать проще, чем в будний.

Символ дня: Сердце.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: голубой.

Счастливые камни дня: лазурит, перламутр.

За какую часть тела отвечает: сердце.

Болезни дня: особое внимание нужно обратить на недомогание, связанное с сердцем и сосудами – они могут привести к серьезным последствиям.

Питание дня: нужно отказаться от тяжелой – жирной и жареной – пищи и алкоголя.

Стрижка дня: стричься нужно только в самом крайнем слу4чае.

Дачные работы дня: от работы в саду и огороде лучше отдохнуть

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи могут дать ответ на важный вопрос, над решением которого человек ломает голову уже продолжительное время.

Табу дня: пролитая – аже нечаянно – вода может оказаться плохой приметой.

Цитата дня: «Мир опасен не потому, что некоторые люди творят зло, а потому, что некоторые видят это и ничего не делают» (Альберт Эйнштейн).

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