Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 14 сентября

Астрологический прогноз на 14 сентября

Сердце - символ дня / Фото: www.credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда люди становятся чрезмерно впечатлительными, мнительными и обидчивыми, поэтому от общения с окружающими лучше отказаться, тем более, что в выходной день это сделать проще, чем в будний. 

Символ дня: Сердце. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: голубой. 

Счастливые камни дня: лазурит, перламутр.

За какую часть тела отвечает: сердце. 

Болезни дня: особое внимание нужно обратить на недомогание, связанное с сердцем и сосудами – они могут привести к серьезным последствиям. 

Питание дня: нужно отказаться от тяжелой – жирной и жареной – пищи и алкоголя. 

Стрижка дня: стричься нужно только в самом крайнем слу4чае. 

Дачные работы дня: от работы в саду и огороде лучше отдохнуть

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды. 

Сны дня: сны нынешней ночи могут дать ответ на важный вопрос, над решением которого человек ломает голову уже продолжительное время. 

Табу дня: пролитая – аже нечаянно – вода может оказаться плохой приметой. 

Цитата дня: «Мир опасен не потому, что некоторые люди творят зло, а потому, что некоторые видят это и ничего не делают» (Альберт Эйнштейн). 

Читайте также: 

Сколько женщины тратят на услуги красоты? Опрос украинцев

Сколько женщины тратят на услуги красоты? Опрос украинцев

Похожие темы:

Следующая публикация