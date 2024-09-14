Россияне ударили по Сумщине: есть погибшие

Стала известна ситуация на пограничии на 21:00 13 сентября 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 84 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 177 взрывов. Обстрелы потерпели Миропольская, Юнаковская, Лебединская, Великописаревская, Краснопольская, Эсманьская, Белопольская, Дружбовская, Новослободская, Ямпольская, Середино-Будская, Глуховская, Путивльская, Шалыгинская, Свеская громады.

Миропольская громада: россияне обстреляли общину из артиллерии (29 взрывов) и ударили FPV-дронами (8 взрывов).

Ямпольская громада: враг ударил КАБ (4 взрыва), в результате чего двое гражданских людей погибли, 9 ранены, среди них один ребенок.

Белопольская громада: совершены удары КАБ (7 взрывов), РСЗО (3 взрыва) и атаковал БПЛА (2 взрыва).

Краснопольская громада: враг вел артиллерийский обстрел (8 взрывов), минометный обстрел (13 взрывов), совершил удары FPV-дронами (6 взрывов).

Эсманьская громада: осуществлен удар FPV-дронами (3 взрыва) и минометный обстрел (2 взрыва).

Дружбовская громада: удар FPV-дронами (8 взрывов), артиллерийский обстрел (10 взрывов) и удары КАБ (3 взрыва).

Великописаревская громада: россияне били из миномета (25 взрывов) и нанесли удары FPV-дронами (16 взрывов).

Середино-будская громада: удар FPV-дроном (1 взрыв).

Лебединская громада: россияне совершили пуск КАБ (1 взрыв).

Новослободская громада: враг обстрелял общину из артиллерии (1 взрыв), миномета (2 взрыва), нанес удары FPV-дронами (2 взрыва).

Шалыгинская громада: атака БПЛА (6 взрывов), обстрел из артиллерии (2 взрыва) и РСЗО (3 взрыва).

Свеская громада: удары КАБ (3 взрыва).

Глуховская громада: был удар КАБ (1 взрыв).

Путивльская громада: россияне ударили КАБ (3 взрыва).

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Напомним, утром 13 сентября россияне сбросили авиабомбу на Ахтырку в Сумской области. По предварительной информации, люди не пострадали.

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