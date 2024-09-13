Утренний удар оккупантов по Сумщине: есть погибшие

Сегодня утром, 13 сентября, россияне нанесли авиационный удар по Ямпольской громаде Шосткинского района на Сумщине. К сожалению, есть погибшие.

Об этом сообщили в Сумской ОВА.

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Как там отметили, враг сбросил КАБы по гражданской инфраструктуре, всего зафиксировано 4 взрыва. Предварительно в результате обстрела погибли два человека, еще 6 получили ранения, из них один ребенок.

Среди других последствий: повреждение многоквартирных жилых домов, больницы и отсутствие электроснабжения. На месте работают все необходимые службы.

"Берегите себя и родных, соблюдайте правила безопасности", – призвали жителей области.

Напомним, утром 13 сентября россияне сбросили авиабомбу на Ахтырку в Сумской области. По предварительной информации, люди не пострадали.

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