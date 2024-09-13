Ранковий удар окупантів по Сумщині: є загиблі

Сьогодні вранці, 13 вересня, росіяни здійснили авіаційний удар по Ямпільській громаді Шосткинського району, що на Сумщині. На жаль, є загиблі.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

Подробиці

Як зауважили, ворог скинув КАБи по цивільній інфраструктурі, всього зафіксовано 4 вибухи. Попередньо, внаслідок обстрілу загинуло дві людини, ще 6 – отримали поранення, з них одна дитина.

Серед інших наслідків: пошкодження багатоквартирних житлових будинків, лікарні та відсутність електропостачання. На місці працюють всі необхідні служби.

"Бережіть себе та рідних, дотримуйтесь правил безпеки", - закликали мешканців області.

Нагадаємо, вранці 13 вересня росіяни скинули авіабомбу на Охтирку в Сумській області. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

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