Росіяни ударили по Сумщині: є загиблі

Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21:00 13 вересня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 84 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 177 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Юнаківська, Лебединська, Великописарівська, Краснопільська, Есманьська, Білопільська, Дружбівська, Новослобідська, Ямпільська, Середино-Будська, Глухівська, Путивльська, Шалигинська, Свеська громади.

Миропільська громада: росіяни обстріляли громаду з артилерії (29 вибухів) та вдарили FPV-дронами (8 вибухів).

Ямпільська громада: ворог вдарив КАБ (4 вибухи), внаслідок чого двоє цивільних людей загинули, 9–поранені, серед них одна дитина.

Білопільська громада: здійснено удари КАБ (7 вибухів), РСЗВ (3 вибухи) та атакував БПЛА (2 вибухи).

Краснопільська громада: ворог вів артилерійський обстріл (8 вибухів), мінометний обстріл (13 вибухів), здійснив удари FPV-дронами (6 вибухів).

Есманьська громада: здійснено удар FPV-дронами (3 вибухи) та мінометний обстріл (2 вибухи).

Дружбівська громада: удар FPV-дронами (8 вибухів), артилерійський обстріл (10 вибухів) та удари КАБ (3 вибухи).

Великописарівська громада: росіяни били з міномета (25 вибухів) та здійснили удари FPV-дронами (16 вибухів).

Середино-Будська громада: удар FPV-дроном (1 вибух).

Лебединська громада: росіяни здійснили пуск КАБ (1 вибух).

Новослобідська громада: ворог обстріляв громаду з артилерії (1 вибух), міномета (2 вибухи), здійснив удари FPV-дронами (2 вибухи).

Шалигинська громада: атака БПЛА (6 вибухів), обстріл з артилерії (2 вибухи) та РСЗВ (3 вибухи).

Свеська громада: удари КАБ (3 вибухи).

Глухівська громада: був удар КАБ (1 вибух).

Путивльська громада: росіяни вдарили КАБ (3 вибухи).

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Нагадаємо, вранці 13 вересня росіяни скинули авіабомбу на Охтирку в Сумській області. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

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