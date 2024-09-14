Триває атака російських ударних БпЛА: на Київщині пролунали ще вибухи

Ворог не дає українцям розслабитися.
В Обухівському районі на Київщині прозвучали вибухи.
Про це інформують моніторингові канали.
Також Суспільне заявили про те, що у Києві пролунали повторні звуки вибухів.
Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою.
"Триває атака російських ударних БпЛА. В передмісті Києва працювала протиповітряна оборона. Зафіксовано падіння уламків на межі міста та області, за межами житлової забудови. Інформації щодо потерпілих чи руйнувань не надходила. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - заявив Сергій Попко, начальник КМВА.
Нагадаємо, що раніше у столиці уламки БпЛА впали на територію комунального підприємства.
Додамо, що Україною кружляють ворожі безпілотники: названо напрямок руху.
Читайте також:
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.