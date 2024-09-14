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Триває атака російських ударних БпЛА: на Київщині пролунали ще вибухи

Триває атака російських ударних БпЛА: на Київщині пролунали ще вибухи

Іранські дрони-камікадзе не зупиняють атаку

Ворог не дає українцям розслабитися.

В Обухівському районі на Київщині прозвучали вибухи.

Про це інформують моніторингові канали.

Також Суспільне заявили про те, що у Києві пролунали повторні звуки вибухів.

Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою. 

"Триває атака російських ударних БпЛА. В передмісті Києва працювала протиповітряна оборона. Зафіксовано падіння уламків на межі міста та області, за межами житлової забудови. Інформації щодо потерпілих чи руйнувань не надходила. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - заявив Сергій Попко, начальник КМВА.

Нагадаємо, що раніше у столиці уламки БпЛА впали на територію комунального підприємства

Додамо, що Україною кружляють ворожі безпілотники: названо напрямок руху

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