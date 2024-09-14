Астрологічний прогноз на 14 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли люди стають надмірно вразливими, недовірливими та уразливими, тому від спілкування з оточуючими краще відмовитися, тим більше, що у вихідний день це зробити простіше, ніж у будній.

Символ дня: Серце.

Стихія дня: Дерево.

Щасливий день: 3.

Щасливий колір дня: синій.

Щасливе каміння дня: лазурит, перламутр.

За якусь частину тіла відповідає: серце.

Хвороби дня: особливу увагу слід звернути нанездужання, пов'язане з серцем та судинами – вони можуть призвести до серйозних наслідків.

Харчування дня: потрібно відмовитися від важкої – жирної та смаженої – їжі та алкоголю.

Стрижка дня: стригтися потрібно тільки в крайньому випадку.

Дачні роботи дня: від роботи в саду та городі краще відпочити

Магія та містика дня: можна проводити обряди, які використовують магічну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть дати відповідь на важливе питання, над рішенням якого людина ламає голову вже тривалий час.

Табу дня: пролита — аж ненароком — вода може виявитися поганою прикметою.

Цитата дня: "Світ небезпечний не тому, що деякі люди творять зло, а тому, що деякі бачать це і нічого не роблять"(Альберт Ейнштейн).

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