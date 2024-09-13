Нардеп избил парня в Киеве: видео слили в Сеть

Александр Куницкий выложил в Сеть интересное видео, хотя после этого вопросов к нему меньше не стало. Все детали нового скандала – в эксклюзиве TSN.ua.

Наша пісня гарна й нова. Нардеп Куницкий снова в центре скандала и снова тема – избиение. Снова в Киеве одиозный народный избранник поднял руку на мужчину. В то же время, Куницкий выложил в Сеть интересное видео, хотя после этого вопросов к нему меньше не стало. Все детали нового скандала – в эксклюзиве журналистки Виктории Гнатюк для TSN.ua.

Куницкий снова впал!

Одиозный нардеп, бывший "слуга народа" Александр Куницкий снова в центре скандала и снова из-за драки в столице. Вечером 11 сентября по Сети начало разлетаться видео, на котором стоит нардеп, стоят полицейские, а парень за кадром рассказывает, как нардеп дал ему копняка. Он объяснил, и почему так произошло, говорит, увидел Куницыго, ну ведь персона известна, имел к нему вопрос и сначала все шло хорошо, но потом почему-то Куницкому захотелось почесать руки или что ему хотелось, словом, слушайте.

Реакция нардепа…

Ну вы просто взгляните на эту реакцию, пока парень объясняет, что и как было, Куницкий спокойно ест мороженое, будто это вообще не к нему и не о нем, тычет полицейскому свое удостоверение народного депутата и спрашивает: а я могу идти? Сначала особо за дело браться не хотели, говорит парень и журналист Денис Кошельник. Однако, 12 сентября в полиции Киева заявили, что правоохранители выясняют все обстоятельства, заявление у парня приняли.

"Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия с участием народного депутата Украины в центре столицы. В Печерское управление полиции поступило сообщение от мужчины об избиении. Потерпевший отметил, что его ударил народный депутат Украины. В настоящее время заявитель находится в управлении полиции, сообщение о происшествии зарегистрировано, проводится проверка", – говорят в полиции.

Нардеп можно все?

Можно триста раз смеяться над тем, что это там просто копняк, и так далее, но почему народный депутат думает, что он может поднять руку или ногу на кого-либо? И более того, ну вы же видели, на каком расслаблении он стоял, потому что очень уверен, что ничего ему не будет. Опыт есть. Но впоследствии заговорил и сам народный депутат, пророссийский, не побоюсь этого слова Александр Куницкий. Записал видео к народу, и пожаловался, что парень просто захотел хайпануть, а его бедного такого, провоцировал разными вопросами. Короче, слушайте это сами.

Что спрашивал парень у Куницкого?

А теперь – видео тех же вопросов от парня, которому господин нардеп дал копняка. Знаете, заспойлер: вопросы, которые наверняка задал бы каждый украинец, если бы встретил Куницкого где-то на улице. Видео распространил журналист Денис Кошельник. Может, на этот раз Куницкий хоть какую-нибудь ответственность понесет...

Куницкого накажут или будет как с Дмитруком?

Итак, возвращаемся к вопросу, а как будет в этот раз, Куницкий понесет ответственность, будет ли и дальше ходить и распускать руки и ноги, потому что он нардеп, и ему ничего не будет? Ваши ставки пишите в комментариях. Потому что ну выходить сухим из воды Куницкий умеет прекрасно, и, конечно, мы не можем не напомнить вам историю об избиении военного в центре Киева при участии Куницкого и беглеца-любителя русская мера Артема Дмитрука. Эта история началась в октябре 2023 года. 5 октября сетью начало распространяться видео, на котором двое мужчин напали на прохожего. Сначала участники что-то горячо обсуждали, впоследствии один из депутатов начал толкаться, а затем сверг прохожего на землю и попытался его скрутить.

Детали истории избиения с военным!

А потом выяснилось, что нападавшие на видео – известный на всю страну защитник московского патриархата Артем Дмитрук, который, кстати, недавно сделал ноги из Украины, и его коллега по цеху – этот самый Александр Куницкий. Дмитрук, конечно, пытался как-то оправдаться, говорил, мол, военный – из колцентра, а он весь такой борец и так далее. Потом против военного начали информационную кампанию, мол, скандал утих, потому что ему заплатили, вот он и замолчал. Но военный не смолчал.

Справедливость не для всех?

И факт остается фактом: нардепы среди бела дня избили военного в центре столицы. И что? И ничего, ничего им за то не было. Дмитрук тогда, конечно, получил подозрение от генпрокурора и за нападение на полицейского в Одессе и военного в Киеве. Так, а насчет Куницкого как же? Вот уже и новый прецедент есть. Но это уже вопрос к правоохранительным органам, потому что все вы хорошо знаете, куда делся Дмитрук. Успешно свалил за границу. К вечеру 25 августа ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что Дмитрук, вероятно, уехал из Украины. Нардепа якобы видели уже в Молдове. Свое бегство он объяснил травлей и что он боялся за свою жизнь. Ну, а потом, по данным журналистов, Дмитрук отправился в Рим. Его, конечно, вызвали на допрос в ГБР, но интересно, они реально думали, что Дмитрук такой увидит это и пошуршит обратно в Украину? Ну и стоит подчеркнуть, что Дмитрук скрылся 25 августа, а только на следующий день после побега генпрокурор Андрей Костин подписал ему подозрение, почему на следующий день? Хороший вопрос. А теперь еще один вопрос, Куницкий будет дальше оставаться в Киеве или повторит судьбу своего коллеги? Подозрение будет или нет? Или нардепу можно все? Словом, дальше будет.

Напомним, журналисты-расследователи из проекта "Схемы" сообщили, что нардеп от “Слуги народа” причастен к торговле с РФ и оккупированным Крымом.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В КИЕВЕ НАРДЕП ПОБИЛ ПАРНЯ! Видео слили в Сеть!

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