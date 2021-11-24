Нардепу Куницкому выписали штраф за нарушение ПДД в Харькове

У члена парламентского комитета по правоохранительной деятельности есть 10 дней для обжалования постановления об админправонарушении.

Патрульная полиция Харьковской области оштрафовала народного депутата Украины Александра Куницкого, который за рулем автомобиля Porsche Panamera нарушил требование дорожного знака, регулирующего рядность движения.

Об этом сообщил в комментарии "Суспільне" прессекретарь патрульной полиции Харьковщины Дмитрий Гайдук.

По его словам, из-за нарушения ПДД вынесено постановление, предусматривающее штраф для народного депутата Украины Александра Куницкого в размере 340 грн.

Его дело было рассмотрено на следующий день после остановки автомобиля нардепа, который в тот день принимал участие в выездном заседании парламентского комитета, на котором рассматривались вопросы безопасности дорожного движения в городе.

"Водитель на момент остановки транспортного средства попросил о переносе, потому что хотел воспользоваться юридической помощью — такая процедура есть, ее применяют полицейские в соответствии с законом", — уточнил Гайдук.

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Ни народный депутат, ни его представитель на рассмотрение дела так и не явились, в их отсутствие было составлено постановление. За указанное нарушение предусмотрен штраф в размере 340 грн, который водитель должен уплатить в течение 15 суток. Куницкий также имеет 10 суток на обжалование постановления с момента получения копии.

Напомним, из-за нарушения правил дорожного движения по ул. Сумской в Харькове нардепа Александра Куницкого от партии "Слуга народа" предлагают исключить из комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

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