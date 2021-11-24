Нардепу Куницькому виписали штраф за порушення ПДР у Харкові

Нардепу Куницькому виписали штраф за порушення ПДР у Харкові

Член парламентського комітету з правоохоронної діяльності має 10 днів для оскарження постанови про адмінправопорушення.

Патрульна поліція Харківської області оштрафувала народного депутата України Олександра Куницького, який за кермом автомобіля Porsche Panamera порушив вимогу дорожнього знаку, що регулює рядність руху.

Про це повідомив у коментарі "Суспільне" речник патрульної поліції Харківщини Дмитро Гайдук.

За його словами, через порушення ПДР винесено постанову, яка передбачає штраф для народного депутата України Олександра Куницького у розмірі 340 грн.

Його справу розглянули наступного дня після зупинки автомобіля нардепа, який того дня брав участь у виїзному засіданні парламентського комітету, на якому власне розглядались питання безпеки дорожнього руху в місті.

"Водій на момент зупинки транспортного засобу попросив про перенесення, бо хотів скористатися юридичною допомогою — така процедура є, її застосовують поліцейські відповідно до закону", - уточнив Гайдук.

Також читайте Нардепи хочуть посилити покарання за смертельні ДТП: до Ради внесли два законопроєкти

Ні народний депутат, ні його представник на розгляд справи так і не з’явилися, за їхньої відсутності було складено постанову. За вказане порушення передбачено штраф у розмірі 340 грн, який водій має сплатити протягом 15 діб. Куницький також має 10 діб на оскарження постанови з моменту отримання її копії.

Нагадаємо, через порушення правил дорожнього руху на вул. Сумській у Харкові нардепа Олександра Куницького від партії "Слуга народу" пропонують виключити з комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Читайте також: