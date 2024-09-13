Нардеп побив хлопця у Києві: відео злили в Мережу

Олександр Куницький виклав у Мережу цікаве відео, хоча після цього питань до нього менше не стало. Всі деталі нового скандалу – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Наша пісня гарна й нова. Нардеп Куницький знову у центрі скандалу і знову тема – побиття. Знову в Києві одіозний народний обранець підняв руку на чоловіка. Водночас Куницький виклав у Мережу цікаве відео, хоча після цього питань до нього менше не стало. Всі деталі нового скандалу – в ексклюзиві журналістки Вікторії Гнатюк для TSN.ua.

Куницький знову вляпався!

Одіозний нардеп, колишній “слуга народу” Олександр Куницький знову в центрі скандалу і знову через бійку у столиці. Ввечері 11 вересня Мережею почало розлітатися відео, на якому стоїть нардеп, стоять поліцейські, а хлопець за кадром розповідає, як нардеп дав йому копняка. Він пояснив, і чому так сталося, каже, побачив Куницього, ну бо ж персона відома, мав до нього питання і спочатку все йшло добре, але потім чомусь Куницькому захотілося почесати руки чи що йому хотілося, словом, слухайте.

Реакція нардепа…

Ну ви просто гляньте на цю реакцію, поки хлопець пояснює, що і як було, Куницький спокійно їсть морозиво, ніби це взагалі не до нього і не про нього, тикає поліцейському своє посвідчення народного депутата і питає: “а я можу йти?” Спершу особливо за справу братися не хотіли, каже хлопець і журналіст Денис Кошельник. Але, але. 12 вересня в поліції Києва заявили, що правоохоронці з’ясовують усі обставини, заяву у хлопця прийняли.

"Правоохоронці зʼясовують обставини події за участі народного депутата України у центрі столиці. До Печерського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про побиття. Потерпілий зазначив, що його вдарив народний депутат України. Наразі заявник перебуває в управлінні поліції, повідомлення про подію зареєстровано, проводиться перевірка", – кажуть у поліції.

Нардепу можна все?

Можна триста разів сміятися з того, що це там просто копняк, і так далі, але чому народний депутат думає, що він може підняти руку чи ногу на будь-кого? І більше того, ну ви ж бачили, на якому розслабоні він стояв, бо дужечко впевнений, що нічого йому не буде. Досвід є. Але згодом заговорив і сам пан народний депутат, проросійський, не побоюсь цього слова Олександр Куницький. Записав відео до народу, й пожалівся, що хлопець просто захотів хайпанути, а його бідного такого, провокував різними питаннями. Коротше, слухайте це самі.

Що запитував хлопець у Куницького?

А тепер – відео тих самих питань від хлопця, якому пан нардеп дав копняка. Знаєте, заспойлерю: питання, які напевне поставив би кожен українець, якби зустрів Куницького десь отак на вулиці. Відео поширив журналіст Денис Кошельник. Може, цього разу Куницький хоч якусь відповідальність понесе...

Куницького покарають чи буде як з Дмитруком?

І так, повертаємося до питання, а як буде цього разу, Куницький понесе відповідальність, чи й далі буде ходити й розпускати руки і ноги, бо він нардеп, і йому нічого не буде? Ваші ставки пишіть в коментарях. Бо ну виходити сухим із води Куницький вміє прекрасно, і, звісно, ж ми не можемо не нагадати вам історію про побиття військового у центрі Києва за участі Куницького та втікача-любителя руськава міра Артема Дмитрука. І так, ця історія почалась у жовтні 2023 року. 5 жовтня мережею почало ширитись відео, на якому двоє чоловіків напали на перехожого. Спочатку учасники щось палко обговорювали, згодом один із депутатів почав штовхатися, а потім повалив перехожого на землю та спробував його скрутити.

Деталі історії побиття з військовим!

А потім з’ясувалося, що нападники на відео – відомий на всю країну захисник московського патріархату Артем Дмитрук, який, до речі, нещодавно накивав п’ятами з України, і його колега по цеху – цей самий Олександр Куницький. Дмитрук, звісно, намагався якось виправдатися, казав, мовляв, військовий - з колцентру, а він весь такий борець і так далі. Потім проти військового почали інформаційну кампанію, мовляв, скандал вщух, бо йому заплатили, от він і замовк. Але військовий не змовчав.

Справедливість не для всіх?

І факт залишається фактом: нардепи посеред білого дня побили військового у центрі столиці. І шо? І нішо, нічо їм за то не було. Дмитрук тоді, звісно, отримав підозру від генпрокурора і за напад на поліцейського в Одесі, і за військового в Києві. Так, а щодо Куницького як же? От уже і новий прецедент є. Але це вже питання до правоохоронних органів, бо ж усі ви добре знаєте, де подівся Дмитрук. Успішно звалив за кордон. Надвечір 25 серпня низка ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомила, що Дмитрук, ймовірно, виїхав з України. Нардепа нібито бачили вже в Молдові. Свою втечу він пояснив цькуванням і що він боявся за своє життя. Ну а потім, за даними журналістів, Дмитрук подався до Риму. Його-то, звісно, викликали на допит в ДБР, але цікаво, вони реально думали, що Дмитрук такий побачить це і пошурує назад в Україну? Ну й варто наголосити, що Дмитрук втік 25 серпня, а тільки наступного дня після втечі генпрокурор Андрій Костін підписав йому підозру, чому наступного дня? Хороше питання. А тепер ще одне питання, Куницький далі залишатиметься в Києві чи повторить долю свого колеги? Підозра буде чи ні? Чи нардепу можна все? Словом, далі буде.

Нагадаємо, журналісти-розслідувачі з проєкту "Схеми" аовідомили, що нардеп від “Слуги народу” причетний до торгівлі з РФ і окупованим Кримом.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У КИЄВІ НАРДЕП ПОБИВ ХЛОПЦЯ! Відео злили в Мережу!

Читайте також: