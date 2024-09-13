"Попытается заставить сдаться": Снайдер объяснил, почему президент Трамп – катастрофа для Украины

Американский историк Тимоти Снайдер объяснил, почему потенциальное второе президентство кандидата от республиканцев Дональда Трампа станет катастрофой как для США, так и для Украины.

Об этом Снайдер рассказал в интервью LIGA.net.

Профессор Йельского университета объяснил свое заявление, которое сделал ранее, о катастрофе для США и Украины в случае второго президентства Трампа. Он сказал, что это будет угрожать демократии по всему миру.

"Демократия – это лучшая система, чем авторитаризм. Я считаю, что нам должно быть позволено выбирать собственных правителей. Я не думаю, что люди, которые проигрывают выборы, врут об этом и используют насилие, должны возвращаться к власти. И это – Трамп", – заметил Снайдер.

По его мнению, республиканец – "это кто-то такой, кто ближе к Путину, ближе к миру трансакционализма и фантазий".

"Он (Трамп – ред.) является кем-то, кто верит, что в конечном итоге все касается его лично, а остальной мир просто существует, чтобы давать ему истории о прошлом, благодаря которым он может манипулировать людьми. В этом он немного похож на Путина. Если Трамп придет к власти, это будет плохо для демократии во всем мире", – высказался историк.

Он добавил, что все кроме некоторых американцев понимают, что "этот человек против демократии".

"И это было бы особенно плохо для Украины. Потому что его взгляд на войну состоит в том, что Россия сильнее. А более сильная сторона всегда должна побеждать. Он фактически открыто заявил, что если выиграет выборы, то скорее бросит американскую мощь на сторону России, а не Украины, и попытается заставить вас сдаться", – объяснил Снайдер.

Напомним, во время дебатов накануне Трамп еще раз повторил заявление о том, что закончит войну в Украине еще до вступления в должность, если будет избран президентом. Он также заявил, что "соберет вместе" президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

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