Развод через "Дии": как подать документы онлайн

Участие в судебных заседаниях и получение решения суда могут проходить только офлайн.

Украинцы могут не только жениться онлайн, но и подать заявление на развод. Соответствующий документ в ЗАГС и суд можно подать онлайн в "Дии".

Как это сделать онлайн – рассказываем дальше.

Отметим, что оформить развод через "Дии" нельзя, однако можно получить онлайн-документ о разводе. Он будет иметь ту же юридическую силу, как и тот, что вы получили в ЗАГСе.

Как подать заявление на развод онлайн

Зайдите на сайт Электронный суд (государственная система электронной идентификации).

После регистрации по электронной почте нужно заходить каждый раз по электронно-цифровой подписи.

Зайдите через файловую ЭЦП или через Дии.

Напишите исковое заявление непосредственное на сайте

Приложения подключите в виде PDF-файлов.

После чего оплатите судебный сбор на сайте суда.

После успешной подачи заявления вы сможете через Электронный суд отслеживать движение по делу: любые решения суда, письма, входящая корреспонденция, даты судебных заседаний – все это будет появляться на сайте, а вам будет приходить уведомление по электронной почте.

Важно, что участие в судебных заседаниях и получение решения суда могут проходить только офлайн.

Напомним, в приложении "Дии" теперь доступны новые цифровые документы: свидетельства о рождении, браке, расторжении брака и смене имени.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.