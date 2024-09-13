Лунин официально продлил контракт с "Реалом": известны подробности

Украинский голкипер Андрей Лунин продлил контракт с мадридским "Реалом".

Об этом испанский клуб объявил на своем официальном сайте.

Новое соглашение 25-летнего украинца со "сливочными" будет действовать до 30 июня 2030-го. Предыдущий контракт истекал в июне 2025-го.

Лунин стал игроком "Реала" в 2018 году, перейдя из луганской "Зари". С тех пор он провел за основную команду мадридцев 48 матчей и выиграл 10 трофеев.

В прошлом сезоне Лунин сыграл 31 матч за "Реал" во всех турнирах, пропустив 32 гола и 12 поединков отыграв "на ноль". Вместе с мадридским клубом Андрей стал победителем Лиги чемпионов и испанской Примеры.

В нынешней кампании украинец на поле в официальных матчах еще не выходил, находясь на скамейке для запасных. Основным голкипером "бланкос" остается бельгиец Тибо Куртуа.

Ранее сообщалось, что Лунин номинирован на награду лучшему голкиперу 2024 года по версии авторитетного журнала France Football, который вручает "Золотой мяч".

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