Розлучення через "Дію": як подати документи онлайн

Участь у судових засіданнях та отримання рішення суду можуть відбуватися лише офлайн.
Українці можуть не лише одружуватися онлайн, але й подавати заяву на розлучення. Відповідний документ до РАЦСу та суду можна подати онлайн у "Дії".
Як це зробити онлайн – розповідаємо далі.
Зазначимо, що оформити розлучення через "Дію" не можна, проте можна отримати онлайн-документ про розірвання шлюбу. Він матиме ту саму юридичну силу, як і той, що ви отримали в РАЦСі.
Як подати заяву на розлучення онлайн
Зайдіть на сайт Електронного суду (державна система електронної ідентифікації).
- Після реєстрації за електронною поштою потрібно заходити щоразу за електронно-цифровим підписом.
- Зайдіть через файловий ЕЦП або через "Дію".
- Напишіть позовну заяву безпосередньо на сайті.
- Додатки долучіть у вигляді PDF-файлів.
- Після цього оплатіть судовий збір на сайті суду.
Після успішного подання заяви ви зможете через Електронний суд відстежувати рух у справі: будь-які ухвали суду, листи, вхідна кореспонденція, дати судових засідань – усе це буде з’являтися на сайті, а вам приходитиме сповіщення на електронну пошту.
Важливо, що участь у судових засіданнях та отримання рішення суду можуть відбуватися лише офлайн.
Нагадаємо, в застосунку "Дія" тепер доступні нові цифрові документи: свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені.