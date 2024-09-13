Розлучення через "Дію": як подати документи онлайн

Участь у судових засіданнях та отримання рішення суду можуть відбуватися лише офлайн.

Українці можуть не лише одружуватися онлайн, але й подавати заяву на розлучення. Відповідний документ до РАЦСу та суду можна подати онлайн у "Дії".

Як це зробити онлайн – розповідаємо далі.

Зазначимо, що оформити розлучення через "Дію" не можна, проте можна отримати онлайн-документ про розірвання шлюбу. Він матиме ту саму юридичну силу, як і той, що ви отримали в РАЦСі.

Як подати заяву на розлучення онлайн

Зайдіть на сайт Електронного суду (державна система електронної ідентифікації).

Після реєстрації за електронною поштою потрібно заходити щоразу за електронно-цифровим підписом.

Зайдіть через файловий ЕЦП або через "Дію".

Напишіть позовну заяву безпосередньо на сайті.

Додатки долучіть у вигляді PDF-файлів.

Після цього оплатіть судовий збір на сайті суду.

Після успішного подання заяви ви зможете через Електронний суд відстежувати рух у справі: будь-які ухвали суду, листи, вхідна кореспонденція, дати судових засідань – усе це буде з’являтися на сайті, а вам приходитиме сповіщення на електронну пошту.

Важливо, що участь у судових засіданнях та отримання рішення суду можуть відбуватися лише офлайн.

Нагадаємо, в застосунку "Дія" тепер доступні нові цифрові документи: свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені.

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