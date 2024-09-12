Выборы президента США: кто лидирует после дебатов — опрос

После прошедших 10 сентября теледебатов перед выборами президента США кандидат от Демократической партии Камала Харрис опередила представителя Республиканской партии Дональда Трампа на 5 баллов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на результаты двухдневного опроса, который завершился 12 сентября.

За ее победу на президентских выборах 5 ноября отдали голоса 47% опрошенных, а 42% уверены в победе Трампа.

Среди избирателей, которые сказали, что по крайней мере что-то слышали о дебатах во вторник, 53% сказали, что победила на дебатах Харрис, а 24% сказали, что победил Трамп.

Приблизительно 52% избирателей, знакомых с дебатами, сказали, что Харрис "производила впечатление высокой моральной честности", по сравнению с 29%, которые сказали то же самое о Трампе.

Характерно, что даже избиратели, являющиеся симпатиками республиканцев, признали слабость Трампа на прошлых дебатах. Только около 53% избирателей-республиканцев в опросе сказали, что Трамп победил в дебатах по сравнению с 91% демократов, которые сказали, что победила Харрис. Среди республиканцев 31% сказали, что никто не выиграл, а 14% признали, что Харрис победила Трампа.

Избиратели в целом дали Харрис лучшие оценки, чем Трампу, по поводу ее поведения. Отвечая на вопрос, кто из них оказался более достойным, 56% людей, знакомых с дискуссией, выбрали Харрис по сравнению с 24% избравших Трампа.

49% опрошенных сказали, что Харрис "казалось человеком, который выслушает меня и поймет мое беспокойство", по сравнению с 18%, которые видят Трампа таким образом.

В опросе приняло участие 1690 взрослых американцев по всей стране, включая 1405 зарегистрированных избирателей. Погрешность для зарегистрированных избирателей составила около трех процентных пунктов.

Напомним, незадолго до дебатов общенациональный опрос, который 3-6 сентября провели газета The New York Times и Сиенский колледж, показал, что поддержку Трампу выразили 48% избирателей, в то время как за Харрис готовы проголосовать 47%.

Харрис vs Трамп: самые острые дебаты США!

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