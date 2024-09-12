Выборы президента США: кто лидирует после дебатов — опрос

Даже избиратели, являющиеся симпатиками республиканцев, признали слабость Трампа на прошлых дебатах.
После прошедших 10 сентября теледебатов перед выборами президента США кандидат от Демократической партии Камала Харрис опередила представителя Республиканской партии Дональда Трампа на 5 баллов.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на результаты двухдневного опроса, который завершился 12 сентября.
За ее победу на президентских выборах 5 ноября отдали голоса 47% опрошенных, а 42% уверены в победе Трампа.
Среди избирателей, которые сказали, что по крайней мере что-то слышали о дебатах во вторник, 53% сказали, что победила на дебатах Харрис, а 24% сказали, что победил Трамп.
Приблизительно 52% избирателей, знакомых с дебатами, сказали, что Харрис "производила впечатление высокой моральной честности", по сравнению с 29%, которые сказали то же самое о Трампе.
Характерно, что даже избиратели, являющиеся симпатиками республиканцев, признали слабость Трампа на прошлых дебатах. Только около 53% избирателей-республиканцев в опросе сказали, что Трамп победил в дебатах по сравнению с 91% демократов, которые сказали, что победила Харрис. Среди республиканцев 31% сказали, что никто не выиграл, а 14% признали, что Харрис победила Трампа.
Избиратели в целом дали Харрис лучшие оценки, чем Трампу, по поводу ее поведения. Отвечая на вопрос, кто из них оказался более достойным, 56% людей, знакомых с дискуссией, выбрали Харрис по сравнению с 24% избравших Трампа.
49% опрошенных сказали, что Харрис "казалось человеком, который выслушает меня и поймет мое беспокойство", по сравнению с 18%, которые видят Трампа таким образом.
В опросе приняло участие 1690 взрослых американцев по всей стране, включая 1405 зарегистрированных избирателей. Погрешность для зарегистрированных избирателей составила около трех процентных пунктов.
Напомним, незадолго до дебатов общенациональный опрос, который 3-6 сентября провели газета The New York Times и Сиенский колледж, показал, что поддержку Трампу выразили 48% избирателей, в то время как за Харрис готовы проголосовать 47%.
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