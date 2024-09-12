Атака на Конотоп: ОВА показала последствия обстрела

Накануне враг нанес удар по Конотопу Сумской области. Власти показали последствия атаки РФ.

Об этом сообщила Сумская ОВА.

"Очередное преступление врага, избравшего за целые жилые дома, детские садики больницы".

Конотоп 12 сентября

Добавляется, что были скоординированы действия, чтобы помочь людям, пострадавшим от массированной авиационной атаки россиян.

Конотоп 12 сентября

Напомним, Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх сообщил о последствиях ракетных ударов по Конотопской инфраструктуре. Русские ночью атаковали энергетическую инфраструктуру города, в результате чего Конотоп остался без света, связи и воды, поэтому городские службы задействовали резервные средства питания.

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