Атака на Конотоп: ОВА показала наслідки обстрілу

Напередодні ворог завдав удару по Конотопу на Сумщині. Влада показала наслідки атаки РФ.

Про це повідомила Сумська ОВА.

“Черговий злочин ворога, який обрав за цілі житлові будинки, дитячі садочки лікарні”.

Конотоп 12 вересня

Додається, що було скоординовано дії, щоб допомогти людям, які постраждали від масованої авіаційної атаки росіян.

Конотоп 12 вересня

Нагадаємо, Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх повідомив про наслідки ракетних ударів по інфраструктурі Конотопа. Росіяни вночі атакували енергетичну інфраструктуру міста, внаслідок чого Конотоп залишився без світла, зв’язку та води, тому міські служби задіяли резервні засоби живлення.

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