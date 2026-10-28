Внаслідок вибуху на Сумщині загинуло двоє саперів: що відомо

Попередження про міни / © Оперативне командування "Захід"

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У Шосткинському районі Сумської області під час гуманітарного розмінування здетонував російський боєприпас. Унаслідок вибуху загинули двоє саперів Державної служби України з надзвичайних ситуацій — 32-річний Олександр Ковальчук і 39-річний Денис Сидорич.

Про це 28 жовтня повідомив голова ДСНС України Андрій Даник.

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«Сьогодні родина рятувальників переживає ще одну важку втрату», — написав він, висловивши співчуття близьким загиблих.

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Обидва сапери служили в Мобільному рятувальному центрі швидкого реагування «Суми» ДСНС України. Вони загинули під час виконання завдання з очищення української території від вибухонебезпечних предметів.

Один із саперів помер на місці, іншого у критичному стані доправили до лікарні, однак медикам не вдалося врятувати його життя.

Олександр Ковальчук

32-річний майор служби цивільного захисту Олександр Ковальчук обіймав посаду начальника групи механізованого розмінування. Він присвятив роботі в ДСНС понад 15 років, пройшовши шлях від курсанта факультету цивільного захисту до керівника підрозділу.

За словами Даника, за роками служби Олександра стояли професійне навчання, досвід і відповідальність за безпеку людей.

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У загиблого залишилися дружина, чотирирічний син і батьки.

Денис Сидорич

Денис Сидорич долучився до ДСНС після початку повномасштабної війни

39-річний майстер-сержант служби цивільного захисту Денис Сидорич працював сапером-оператором. До лав ДСНС він приєднався у 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як зазначив голова ДСНС, у найважчий для країни час Денис обрав службу, яка щодня вимагала від нього професійних знань, витримки та мужності.

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У нього залишилися дружина, восьмирічний син і батьки.

У ДСНС висловили співчуття родинам загиблих

Андрій Даник наголосив, що Олександра Ковальчука та Дениса Сидорича об’єднували відданість своїй справі, відповідальність за життя інших і готовність працювати там, де їхня допомога була необхідною.

«Вони загинули під час роботи, очищуючи українську землю від смертоносної російської зброї», — зазначив очільник ДСНС.

Даник від імені рятувальників висловив співчуття близьким загиблих і наголосив, що жодні слова не можуть полегшити їхній біль.

«Світла пам’ять Олександру Ковальчуку та Денису Сидоричу. Дякую вам за службу. За все, що ви зробили для людей і України. Низький уклін!» — написав голова ДСНС.

Нагадаємо, раніше у Харкові ворог вдарив по місту за допомогою безпілотника. Після прибуття рятувальників на місце пожежі окупанти завдали повторного удару.

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