Дебаты Трампа и Гаррис: на что разозлились в Кремле

В Кремле заявили, что дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Гаррис не видели, но с их заявлениями ознакомились. Некоторые из них не понравились Москве.

Об этом заявил спикер диктатора-президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, РФ очень не нравится, что фамилия их "фюрера" "используется как инструмент во внутриполитической борьбе в США".

"Нам это очень и очень не нравится. Мы все-таки надеемся на то, что они оставят в покое имя нашего президента", – подчеркнул представитель Кремля.

Песков также дерзко заявил о якобы "отрицательном отношении, недружественном отношении" к РФ и от республиканцев, и от демократов.

Напомним, во время дебатов и Камала Гаррис, и Дональд Трамп не обошли вниманием Украину и войну. Они вступили в пылкий спор по этому поводу. Горячая дискуссия возникла после того, как ведущий спросил, считают ли кандидаты, что в интересах США то, чтобы Украина победила.

Трамп и Гаррис об Украине на дебатах: как это было?

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